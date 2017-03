Hong Kong: Rolltreppe ändert Richtung und rast in die Tiefe

Bei einem kuriosen Vorfall mit einer Rolltreppe im Langham Place Einkaufszentrum in Hong Kong wurden mehrere Menschen verletzt.

Die Rolltreppe änderte während der Aufwärtsfahrt plötzlich die Richtung und fuhr abwärts - das allerdings mit hohem Tempo.

Bei dem Vorfall am Samstagnachmittag wurden mindestens 18 Menschen verletzt, da die Leute am unteren Ende der Rolltreppe nicht schnell genug Platz machen konnten. Erst am vergangenen Donnerstag soll die betreffende Rolltreppe kontrolliert worden sein, berichtet „Hong Kong Free Press“. Dabei sollen keinerlei Mängel festgestellt worden sein. „Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 27. März 2017 (WJLED)