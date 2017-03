Neuer Beautytrend: Glitzernde Rückseite

Es glitzert? Wir wollen es! Im letzten Jahr gab es wohl kaum einen Trend, der nicht zumindest ein bisschen Glitzer enthielt. Nun wird es aber wirklich skuril, künftig soll auch unsere Kehrseite mit Glitzer geschmückt werden - seht selbst:

🐬✨MERMAID GLITTER TAIL TUTORIAL ✨💖 Go over to @thegypsyshrine to see how to create this look for festivals this year!! 🐬💥Model @bby__yan 💫💫 Ein Beitrag geteilt von Mia Kennington (@thrillsoftomorrow) am 21. Mär 2017 um 13:18 Uhr

Die Künstlerin Mia Kennington, die diesen Trend ins Leben gerufen hat, hat sich am Strand in­s­pi­rie­ren lassen. Nach einem langen Tag am Strand klebt der Sand ja wirklich überall. Warum also nicht den Sand durch Glitzer ersetzen? So wurde der Trend mit dem Glitzer am Allerwertesten geboren!

(Lilian Amina Derndler)