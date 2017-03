Barbara Neveu / ChromOrange / picturedesk.com

Es wird heiß - wir brauchen dringend ein Eis

Ice Ice Baby - die Temperaturen steigen und unsere Gelüste auf ein richtig gutes Eis auch. Doch welches Eis ist denn das beste für unsere Figur? Und woran kann man ein richtig gutes Eis erkennen? Wir haben die eiskalten Fakten für dich zusammengefasst:

8 Liter Eis isst jeder Österreicher und jede Österreicherin im Schnitt in einem Jahr, das sind um die 100 Kugeln! Also am besten diese Woche gleich beginnen, damit wir diesen Schnitt auch halten können. Das dürfte uns bei den rund 300 Eisgeschäften im ganzen Land nicht so schwer fallen.

Wer sündigen und trotzdem auf seine Linie achten will, sollte am besten auf Fruchteis setzen, z.B. in den Geschmacksrichtungen Mango, Zitrone oder Erdbeere. Von diesen Fruchteissorten kann man tatsächlich dreimal soviel essen und nimmt die gleiche Menge an Kalorien zu sich wie mit einer Kugel Pistazien-, Kokos- oder Haselnusseis, verrät uns Kilocoach & Ernährungsexpertin Sylvia Neubauer.

Aber Kalorien sind schließlich nicht alles, vor allem die Qualität muss beim Eis stimmen! Ein hochwertiges, natürliches Eis erkennt man daran, dass es sehr schnell im Mund schmilzt und der Geschmack länger anhält.

Also mit diesem Wissen im Gepäck: Auf zur nächsten Gelateria!

Ö3-Drivetime-Show mit Olivia Peter, 27. März 2017.

(Lilian Amina Derndler)