Adeles vorerst letzte Show im pinken Regenmantel

Adele ist nicht aus Zucker- Bei einem Konzert in Auckland, Neuseeland, trotzt sie dem Regen und performt weiter. Dank eines Fans wurde sie doch nicht klitschnass. War das wirklich ihr allerletzter Auftritt?

Zuerst wischte Adele das Wasser nur mit einem Handtuch ab, als ihr ein Fan einen pinken Regenmantel zuwarf, zog sie diesen kurzerhand über ihr wunderschönes Abendkleid. Sie scherzte, dass sie durch den Regen den Kleber ihrer falschen Wimpern in die Augen bekommen habe und deshalb nur noch unscharf sehe.

name one other person who looks as beautiful as adele does in the rain while wearing a poncho. i'll wait pic.twitter.com/U0DC0CcrQZ