Christian Ohde / ChromOrange / picturedesk.com

5 Mythen zum Thema Zecken

89 Menschen sind letztes Jahr aufgrund eines Zecken-Bisses ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie haben sich mit dem FSME-Virus, das durch einen Zeckenbiss übertragen wird, infiziert. In den letzten Jahren ist die Zahl der FSME-Erkrankungen angestiegen. Der aktuelle Zecken-Bericht zeigt, dass kein Bundesland mehr FSME-frei ist. Zeit also mit Mythen aufzuräumen, wo die Zecken tatsächlich lauern.

Mythos 1: Zecken leben auf Bäumen.

Falsch. Es ist ein Irrglaube, dass Zecken in Bäumen lauern und auf Menschen herunterfallen. Sie halten sich lieber in Bodennähe auf, erklärt Parasitologie Georg Duscher von der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Bevorzugt leben sie im hohen Gras, vor allem im Laubstreu. Dort krabbeln sie die Grashalme und Sträucher hoch und warten sprungbereit auf ihren Wirt.

Mythos 2: Zecken leben auch in den Bergen

Richtig. Sie leben und stechen auch in höheren Lagen - auch in einer Seehöhe auchüber 1000 Höhenmetern. Rehe, die von Zecken als Wirttiere benutzt werden, wandern in höhere Gebiete hinauf. Sie dienen den Zecken als Taxi.

Mythos 3: Zecken leben nur in Wäldern und Wiesen.

Falsch. Sie leben auch in städtischen Gegenden, zwar selten in Gebieten, die asphaltiert oder kurz gemäht sind. Aber es gilt: Je naturbelassener der Park oder Garten ist, desto wohler fühlen sich die ungebetenen Gäste dort. Denn hier finden sie den perfekten Lebensraum und auch ihre wichtigen Wirte - Kleinnager, Igel, Rehe, Hasen. Sind diese Voraussetzungen gegeben, finden wir Zecken sehr wohl auch in Städten.

Mythos 4: Zecken finden wir besonders an Plätzen, wo es feucht und schattig ist.

Stimmt. Im Moos oder nach Regentagen tanken sie Wasser, um nicht zu vertrocknen.

Mythos 5: Zecken sind nur im Sommer aktiv.

Das ist teilweise richtig. Zecken werden aktiv, sobald das Thermometer die 5-7 Grad- Grenze knackt, dann suchen sie sich sonnige und windgeschützte Flecken. Einen wahren Kern hat dieser Mythos aber: Denn im Mai und Juni sind Zecken leider besonders aktiv.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 29. März 2017

(Julia Wötzinger)