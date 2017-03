Was ist mit David Beckhams Gesicht passiert?

Superstar David Beckham ist nicht umsonst zum „Sexiest Man Alive“ gewählt worden. Der Ehemann von Victoria Beckham ist ein echter Schönling. Doch nun schockt er mit einem Horror-Bild auf Instagram. Was ist da passiert?

Davids Gesicht ist von Narben entstellt und seine, sonst so strahlend weißen Zähne sehen verfault und gelblich aus. So präsentiert er sich auf einem Foto in dem sozialen Netzwerk Instagram:

Rough day at the office @kingarthurmovie @guyritchie Ein Beitrag geteilt von David Beckham (@davidbeckham) am 28. Mär 2017 um 6:59 Uhr

Unter das Foto schreibt David: „Stressiger Tag im Büro!“ Das ganze war aber nur ein kleiner Scherz, denn das Foto ist bei den aktuellen Dreharbeiten zum Films „Knight of the Roundtable: King Arthur“ enstanden. Hier spielt der Hottie einen total entstellten Krieger. Doch wie wir alle wissen: Einen schönen Mann kann nichts entstellen!

(Lilian Amina Derndler)