Erik Pendzich / Rex Features / picturedesk.com

John Legend gibt Konzert am Bahnhof in London

Am Mittwochmorgen staunten Passanten nicht schlecht, als sie in einem der Londoner Bahnhöfe, St. Pancras, John Legend am Piano sitzen sahen.

Der Star gab eine acht minütige Show für die anwesenden Fans zum Besten. Während natürlich nur ein paar Leute die Show live erleben konnten, verfolgten zahlreiche Fans den Livestream über Facebook.

Sooo @johnlegend just performed at St Pancras station 😱 pic.twitter.com/25BnbwP1YX — Time Out London (@TimeOutLondon) 29. März 2017

Wenn das mal kein schöner Start in den Tag ist!

(Lilian Amina Derndler)