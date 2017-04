Pixabay

Die angesagtesten Sonnenbrillen 2017

Die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen mehr und damit wird sie zum wichtigsten Accessoire: die Sonnenbrille.

Alle drei Jahre kaufen wir uns im Schnitt eine neue Sonnenbrille. Doch worauf legen Österreicher & Österreicherinnen beim Kauf Wert? Klar, in erster Linie auf Sonnenschutz, aber genauso wichtig ist, dass das Teil stylisch ist. Ö3-Styleexpertin Romana Nachbauer, verrät uns was heuer angesagt ist.

Ein ganz großes Thema und ein Trend, der sich aus dem letzten Jahr fortsetzt, sind runde Sonnenbrillen. In den vergangenen Saisonen war die Hippie/John Lennon-Brille noch eher ein Festival-Accessoire, jetzt sieht man sie überall. Zum einen gibt es diese Brille mit einem Metalic-Gestell oder auch gerne ganz bunt, sagt Brillenexpertin Andrea Leitner.

Gute Nachricht

Für alle, die mit ihrer Sonnenbrille nicht auffallen wollen, kommt hier die gute Nachricht, so richtig out ist heuer kaum ein Modell. Es gibt in diesem Sommer kein Modell, das man unbedingt haben müsse, so Andrea Leitner. Und damit kann man dann auch mit der 08/15 Brille in Braun oder Schwarz genauso wie mit der - mit Abstand beliebtesten Männersonnenbrille - Pilotenbrille die ersten Sonnenstrahlen genießen.

zurück von weiter

„Ö3-Supersamstag“, mit Thomas Kamenar, 1. April 2017

(Romana Nachbauer)