Top 5: Das waren die Klickhits im März

Olivia Peter und Peter L. Eppinger präsentieren in der Ö3-Drivetime-Show von Montag bis Freitag die drei meist geklickten Storys auf oe3.ORF.at. Wir haben alle Klicks zusammengezählt und hier sind sie: die Top 5 des Monats.

Platz 5: Pizzera und Jaus verraten, wen sie lieben

2016 war ihr Jahr - und 2017 geht in derselben Tonart weiter. Für Paul Pizzera und Otto Jaus läuft es derzeit. In „Frühstück bei mir“ fragte Claudia Stöckl nach, was hinter dem Erfolg steckt und wie das kabarettistische Traumpaar damit umgeht.

[mehr]

Platz 4: Wanda-Frontmann kollabiert nach Stromschlag

Wanda mussten ein Konzert in Mannheim abbrechen, nachdem Sänger Marco Michael Wanda wegen eines Stromschlags auf der Bühne kollabiert ist. [mehr]

Hitradio Ö3 / Wolfgang Pfleger

Platz 3: So viel Zucker steckt wirklich in deinem Essen

Statistisch gesehen verzehrt jeder von uns in Österreich mehr als 34 Kilogramm Zucker pro Jahr. Klar, Süßwaren und Knabberzeug sind die Hauptverdächtigen in Sachen Zucker. Allerdings steckt der Großteil des Zuckers gar nicht in den Süßigkeiten, die wir essen. [mehr]

Platz 2: Bernd Hufnagl: Darum ist Verzicht so schwierig

Neurobiologe Bernd Hufnagl zu Gast in „Frühstück bei mir“ und hat über die Alarm- und Belohnungssysteme in unserem Gehirn gesprochen, wie man sie austricksen kann und über das Verändern von Verhaltensmustern. [mehr]

Platz 1: Nach dem Barca-Sieg ziehen sie nicht den Hut

Es war ein denkwürdiger Champions-League-Abend: Dem FC Barcelona ist es gelungen, ein 0:4 aus dem Hinspiel aufzuholen. Vor dieser Leistung zog das ORF-Moderationsteam nicht den Hut, sondern die Hosen. [mehr]

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 31. März 2017 (CC)