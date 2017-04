Thomas Streubel / LOOK / picturedesk.com

Frühling & alle drehen wieder am Rad

Drei von vier österreichischen Haushalte besitzen zumindest ein Fahrrad. Da nun aber endlich der Frühling da ist, wird es Zeit das Rad wieder zu entstauben und aus dem Winterschlaf zu wecken.

Ö3-Reporterin Romana Nachbauer hat das Fahrrad, für uns, mal genauer unter die Lupe genommen:

Das Radwegnetz in Österreich ist, im Vergleich zum letzen Jahr, erneut gewachsen. Alleine in der Bundeshauptstadt sind bzw. werden aktuell 20 Radverkehrsbauprojekte umgesetzt. Mit 1300km bietet Wien damit das größte Verkehrsnetz für Radfahrer in Österreich.

Wien als Radfahrerhauptstadt?

Kilometermäßig gesehen ja, jedoch bei der Nutzung des Fahrrad liegen andere Städte deutlich vorne, so Romana Nachbauer. Alec Hager, Sprecher der Radlobby Österreich, erklärt uns, dass die meisten Wege im Sattel in anderen, meist nicht österreichischen, Städten zurückgelegt werden:

1. Groningen (Holland): 55 %

4. Amsterdam (Holland): 40 %

7. Copenhagen (Dänemark): 37 %

11. Peking (China): 32 %

61. Salzburg (Österreich): 19%

Der Verkehrsclub Österreich hat diese Woche erhoben, dass Salzburger jährlich eine Distanz von 230 mal zum Mond und wieder retour mit dem Bike jährlich zurücklegen.

In Österreich liegt auch der radfahrende Frauenprozentsatz bei nur etwa 30 Prozent, in Amsterdamsind es vergleichsweise über 50 Prozent.

