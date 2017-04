Roland Mühlanger / picturedesk.com

Wo kann man jetzt noch Skifahren?

Das Traumwetter noch ein letztes Mal auf der Piste genießen, dass wollen wohl viele Skifans.Denn wie einst schon Wolfang Ambros gesungen hat: " Schifoan is des leiwaundste, wos ma sich nur vurstelln kann!" Wir zeigen euch, wo das noch möglich ist:

Tirol

In Tirol sind die klassischen Skihochburgen wie Kitzbühel, Zillertal, Sölden, Arlberg und Paznaun über Ostern noch geöffnet. Kleinere bzw. niedriggelegene Gebiete, wie etwa die Rosshütte, Spieljoch oder auch St. Johann und Kirchdorf, sind schon geschlossen. Nur noch dieses Wochenende haben die Bergeralm und auch das Skigebiet Wilder Kaiser im Brixental offen.

Salzburg

Ähnlich ist die Lage in Salzburg: Hier sperrt nach dem Wochenende (1.& 2. April) etwa der Dachstein West zu. Aber die Klassiker wie die Schmittenhöhe in Zell am See, Bad Gastein, Flachau usw. haben mindestens noch bis zum 17. April offen.

Steiermark

Mehr geschlossene Gebiete gibt’s hingegen in der Steiermark: Nur 109 Skilifte sind hier noch im Betrieb. Johann Puntigam, Kasberg und Hochficht haben bereits geschlossen. Bis Ostern können sie noch am Loser, auf der Tauplitz, auf der Planneralm, in Schladming auf der Planai und in der Riesneralm ihre Skikünste unter Beweis stellen.

Kärnten

In Kärnten schlie?en nach diesem Wochenende (1.&2. April) die Gerlitzen und der Ankogl. Bis Ostern haben hier Bad Kleinkirchheim und Heiligenblut am Großglockner geöffnet.

Oberösterreich

Wurzeralm, Kasberg und Hochficht haben in Oberösterreich bereits geschlossen. Im Skigebiet Dachstein West, am Feuerkogel und am Krippenstein gibt es heute und morgen (1.&2. April) die letzte Möglichkeit zum Skifahren. Länger geöffnet bleibt als einziges Skigebiet in Oberösterreich damit nur noch der Hinterstoder. Bis Ostermontag (17.April) geht hier noch der Liftbetrieb, sagt Helmut Holzinger von den Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen.

„Ö3-Supersamstag“, mit Thomas Kamenar, 1. April 2017

(Lilian Amina Derndler)