PRAKASH MATHEMA / AFP / picturedesk.com

Rekordversuch: 85-Jähriger will Mount Everest besteigen

Er war bereits der älteste Mensch, der es auf den höchsten Berg der Welt schaffte. Dann schnappte ihm ein Konkurrent den Titel weg. Nun versucht der Nepalese Min Bahadur Sherchan es erneut - mit 85 Jahren.

Für die meisten Menschen in seinem Alter ist die wichtigste Freizeitbeschäftigung, sich zu entspannen und mit den Enkeln oder Urenkeln zu spielen. Doch der 16-fache Großvater Min Bahadur Sherchan aus Nepal hat andere Pläne. Mit 85 Jahren will er in diesem Jahr im dritten Versuch einen Titel zurückgewinnen, den er schon einmal hatte, dann aber 2013 an einen Konkurrenten verlor. Er will wieder der älteste Mensch werden, der den höchsten Berg der Welt erklimmt - den 8848 Meter hohen Mount Everest.

„Ich möchte den Everest besteigen und damit Menschen inspirieren, die große Träume haben“, sagt Sherchan im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. „Meine Besteigung wird zeigen, dass Alter nicht davon abhalten muss, große Ziele zu erreichen.“

STR / AFP / picturedesk.com

Im Jahr 2008 erkämpfte sich Sherchan mit damals 76 Jahren zum ersten Mal den Rekord, den er sich nun wieder holen will. Im Jahr 2013 konnte der damals 80-jährige Japaner Yuichiro Miura ihm die Krone des ältesten Everest-Bezwingers abnehmen. Sherchan, der ebenfalls 2013 den Aufstieg versuchte, um den Titel zu behalten, musste damals aufgeben. Schlechtes Wetter und eine Krankheit zwangen ihn, die Besteigung abzubrechen. 2015 verhinderte ein extremes Erdbeben, bei dem mehr als 9000 Menschen starben, alle Aufstiege auf den Everest-Gipfel - und so auch einen erneuten Versuch Sherchans.

Bei seinem dritten Versuch soll alles besser werden. Ein halbes Dutzend Spender haben bereits Geld zugesagt, um den erneuten Rekordversuch zu unterstützen. Wenn Sherchan spätestens Mitte April in Richtung des Everest aufbricht, sollen ihn sechs Sherpas begleiten, die ihn bei seinem Aufstieg unterstützen. (DPA)