Brooklyn Beckham lässt sich erstes Tattoo stechen

Bei Vater David kennen wir das ja schon - sein sexy muskelbepackter Körper ist voll mit Tattoos. Jetzt durfte sein Haus und Hof Tätowierer Mark Mahoney auch erstmals beim ältesten Beckham-Sohn die Nadel ansetzen.

Kaum 18 muss auch schon das erste Tattoo her. Der älteste Sohn von Fußballstar David und seiner Frau Victoria Beckham hat nur wenige Tage nach seinem Geburtstag in Los Angeles einen Tätowierer an seinen Körper gelassen. Wie der Vater so der Sohn. Stolz postet er auf Instagram zu den Fotos „Honoured to have my first tattoo done by dads friend Mark Mahoney“. Für ihn ist es also eine Ehre, dass sein erstes Tattoo nicht von irgendwem gestochen wurde. Das Motiv ist übrigens ein Porträt eines Indianers auf seinem rechten Unterarm.

Honoured to have my first tattoo done by dads friend Mark Mahoney Ein Beitrag geteilt von bb (@brooklynbeckham) am 1. Apr 2017 um 19:51 Uhr

Als sich David Beckham 1999 sein erstes Tattoo stechen hat lassen, ist er frisch verheiratet und seit wenigen Monaten Vater eines Sohnes gewesen: Brooklyn, der Name seines Erstgeborenen, prangt seitdem auf dem unteren Rücken des Ex-Fußballers.

Thank you so much Mark x just like dads Ein Beitrag geteilt von bb (@brooklynbeckham) am 1. Apr 2017 um 19:10 Uhr

Mark Mahoney ist in Amerika mittlerweile übrigens genauso Prominent wie seine Kunden: Brad Pitt, Angelina Jolie, Johnny Depp, Lady Gaga, Rihanna. Alle haben sich ein Tattoo von ihm verpassen lassen.

(Michi Heininger)