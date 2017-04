Druckfrisch: Das sind die neuen 50-Euro-Scheine

Der neue 50-Euro-Schein wird heute offiziell ausgegeben. Die Bundesbank und die anderen nationalen Notenbanken in der Eurozone verteilen in einem ersten Schritt 5,4 Milliarden Exemplare an Kreditinstitute.

Die alten Fünfziger behalten aber weiterhin ihre Gültigkeit und bleiben parallel zu den neuen Banknoten im Umlauf. Nach dem Fünf-, Zehn- und 20-Euro-Schein ist der 50-Euro-Schein die vierte Banknote, die durch neue Sicherheitsmerkmale fälschungssicherer werden soll.

APA-Grafik / picturedesk.com

Wie schon beim 20-Euro-Schein hat der neue Fünfziger ein „Porträt-Fenster“. Wird die Banknote gegen das Licht betrachtet, erscheint im durchsichtigen Fenster am oberen Ende des Hologramms ein Porträt der Europa. Dies ist auch im Wasserzeichen zu sehen.

(apa/ Anastasia Lopez)