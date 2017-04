Gabriel Sanchez / PhotoAlto / picturedesk.com

Regeln fürs erste Date

Meinungsraum.at führte vom 23.03 bis zum 27.03 2017 Online-Interviews zum Thema „Anbandeln“ durch. In 300 Interviews wurden Wienerinnen und Wiener im Alter zwischen 14 und 65 Jahren befragt. Hier die Ergebnisse:

1. Zwei Drittel der Befragten würden sich nicht zuhause treffen, sondern bevorzugen ein Treffen in der Öffentlichkeit. Frauen (81%) sehen das etwas strenger als Männer(51%).

2. Kein Sex beim ersten Date ist für circa die Hälfte der Befragten eine strikte Regel, die Frauen offenbar auch mehr beherzigen als Männer. (68% zu 35%). Einem Kuss beim ersten Date zeigen sich hingegen nur 30% der Frauen und 18% der Männer abgeneigt.

3.Doch auch das Thema Ex ist tunlichst zu vermeiden, finden 53% der Befragten.

4. Doch was, wenn das Date so gar nicht so verläuft wie man/frau es sich wünscht? 40% der Frauen beauftragen hierzu Freunde, die einen extrem wichtigten Notfall am Telefon vortäuschen, zudem man natürlich sofort aufbrechen muss. Nur 17% der Männer greifen hingegen auf einen Notfallplan zurück.

5. Um einen klaren Kopf zu bewahren, würden 39% der Befragten sehr wenig Alkohol trinken oder ganz darauf verzichten.

Mit diesem Tipps im Hinterkopf kann das nächste Date ja nur ein voller Erfolg werden!!

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 03. April 2017

(Lilian Amina Derndler)