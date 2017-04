Melania Trump hat jetzt ein offizielles Foto

Melania Trump, First Lady der USA, hat nun ein offizielles Porträtfoto. Das Bild, das die Regierung am Montag in Washington herausgab, zeigt die 46-Jährige in ihrem neuen Wohnsitz, dem Weißen Haus.

White House releases the first official portrait of First Lady Melania Trump, taken at the White House. #FirstLady #MelaniaTrump #WhiteHouse #politics #WashingtonDC #Trump Ein Beitrag geteilt von ABC News (@abcnews) am 3. Apr 2017 um 8:56 Uhr

Die First Lady hält sich allerdings die meiste Zeit gar nicht dort auf. Bisher wohnt sie weiterhin im Trump Tower in New York, wo sie und ihr Sohn Barron (10) neben dem Schutz des Secret Service auch den von Polizei und Feuerwehr genießen. Die Sicherheit der beiden kostet die Stadt nach Angaben von Polizeichef James O’Neill täglich bis zu 146 000 Dollar (137 000 Euro).

(dpa/ Anastasia Lopez)