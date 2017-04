Youtube/Spike

Erster Trailer zur Doku „I am Heath Ledger“ ist da

Wer war Heath Ledger? Diese Frage soll eine Doku über den Schauspieler beantworten. Der erste Trailer zu „I am Heath Ledger“ ist am Geburtstag des Schauspielers veröffentlicht worden.

Am 4. April wäre Heath Ledger 38 Jahre alt geworden. Neun Jahre nach seinem Tod zeichnen in „I am Heath Ledger“ Freunde und Weggefährten ein Bild des Schauspielers.

Heath Ledger was a once in a lifetime talent w/ a legendary drive, culminating in iconic work. We celebrate him on 5/17 w/ #IAmHeathLedger. pic.twitter.com/0AoMY3P8gP — SPIKE (@spike) 5. April 2017

Viele der Videoaufnahmen in der Doku stammen von Ledger selbst und waren bisher unveröffentlicht. „Kameras waren allgegenwärtig - eine Videokamera oder eine Polaroid-Kamera oder eine Filmkamera“, erinnert sich Ledgers ehemalige Freundin Christina Cauchi in dem Trailer. „I am Heath Ledger“ wird am 23. April beim Tribeca Film Festival Premiere feiern. (WJLED)