Dieser Snack darf auf Reisen der Queen nicht fehlen

Die Queen ohne Handtasche? Undenkbar! Aber was ist drin? Vermutlich nicht der Hausschlüssel des Buckingham Palace. Der ehemalige Koch der Queen hat verraten, welchen Snack die Queen immer dabei hat.

Darren McGrady war 15 Jahre lang Koch der englischen Königin. Die Monarchin verzichtet bei der Ernährung zwar auf Knoblauch, Pasta und Erdäpfel - aber nicht auf Kuchen. Das hat McGrady in einem Interview mit „Harper’s Bazar“ verraten. Sie liebt Schoko-Keks-Kuchen. Und das so sehr, dass sie ihn sogar auf Reisen mitnimmt. Kein Stück dieses Kuchens verkommt. Selbst wenn nur noch ein winziges Stück übrig ist, lässt es sich die Königin aufheben, um es am nächsten Tag zu essen. „Der Schoko-Keks-Kuchen ist der einzige Kuchen, der immer und immer wieder zurückgeht - bis er komplett weg ist.“

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 5. April 2017 (WJLED)