Harry Styles’ Cover-Foto irritiert seine Fans

Endlich hat der ehemalige One-Direction-Star Harry Styles seine Debütsingle angekündigt – und zwar mit dem Cover-Foto, das die Fans ziemlich irritiert.

Zu sehen ist Harry von hinten, bekleidet im Wasser. Auf den ersten Blick nicht allzu ungewöhnlich – wären da nicht Hände unter Wasser zu sehen, die nicht seine sein können. Auch sind Füße zu erkennen, die auf einen im Wasser schwimmenden Körper hinweisen.

SIGN.OF.THE.TIMES // 7.APRIL.17 // Ein von @harrystyles geteilter Beitrag am 31. Mär 2017 um 5:02 Uhr

Einige Fans halten es für ein ertrunkenes Mädchen. Manche tippen auf einen Photoshop-Fehler. Harry Styles sorgt damit jedenfalls für Aufregung.

Zum Musikalischen: „Sign of the Times“ wird am 7. April erscheinen. (WJLED)