Neu in den Austrocharts: „Eh ok“ von Granada

Von der Steiermark über Wien nach ganz Österreich: Granada ist die nächste heimische Band, die jetzt groß rauskommen könnte.

Großartige Zweite

Jetzt spielt’s Granada. Diesen Wortwitz quittiert die Band mittlerweile nur noch mit müdem Lächeln. Leider schon viel zu oft gehört. Wobei. Wer Granada schon einmal live gesehen hat, im Vorprogramm der Sportfreunde Stiller etwa, weiß, dass die fünf Jungs auf der Bühne eine Macht sind. Allen voran Bandgründer Thomas Petritsch, der aufgrund des großen Erfolges seines Zweitprojektes Granada sein Erstprojekt Effi nun zwischenzeitlich auf Eis legen musste. Was aber eh ok ist.

Lieblingsfoto. #jetztspieltsgranada #stage #quetschn #ziehharmonika #xidi Ein Beitrag geteilt von Granada (@jetztspieltsgranada) am 28. Nov 2016 um 2:30 Uhr

Quetschn-Pop

Begonnen hat alles mit dem Auftrag, die Musik für den Kinofilm „Planet Ottakring“ zu schreiben. Dabei sind Thomas Petritsch so viele gute Songs aus der Feder geflossen, dass er dringend eine neue Band dafür rekrutieren musste. Gefunden hat er sie in diversen Grazer Szenelokalen. So auch den Xidi, der mit seinem Akkordeon der Band den typischen Granada-Sound reindrückt. Da wird Traditionelles gekonnt in Neues verpackt. „Eine Mischung aus STS und Rolling Stones“, sagt Thomas Petritsch, „dazu eine Prise Motown und ein bissl Balkan ist auch drinnen.“ Eine Mischung, die gut ankommt. Bei den Amadeus Austrian Music Awards sind Granada zwei Mal nominiert. Was eh ok ist.

Eh ok Video ist bald fertig! #jetztspieltsgranada Ein Beitrag geteilt von Granada (@jetztspieltsgranada) am 8. Feb 2017 um 7:03 Uhr

Schön Jammern

Songs wie „Palmen am Balkon“ oder „Pina Colada“ könnte man schon einmal gehört haben. Der größte Hit dürfte aber „Eh ok“ werden, das von seiner Anmutung her voll gut in den Frühling passt. „Wenn’s darum geht diese schönen Tage mit einer gewissen Wurschtigkeit zu genießen, dann auf jeden Fall“, lacht Thomas Petritsch. Immerhin hat ihnen der Song schon eine lobende Erwähnung in der Cosmopolitan eingebracht. Wie generell das Feedback in Deutschland bereits sehr positiv ist. Was schwer ok ist.

Dieser stick ist für euch, liebes Linz! Ein Beitrag geteilt von Granada (@jetztspieltsgranada) am 15. Dez 2016 um 7:16 Uhr

Steckbrief Granada

