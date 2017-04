Seth Wenig / AP / picturedesk.com

Geige tourt solo von Deutschland nach Klagenfurt

Eine abenteuerliche Reise kam auf einen Musikstudenten zu, der unabsichtlich seine Geige im Zugabteil vergessen hatte. Ein Hinweis brachte sie ihm heil wieder Heim.

Sebastian Korte, gebürtiger Münchner, studiert in Nürnberg Musik. Am Montag, dem 03. April, fuhr der Student von Hamburg, dem Wohnort seiner Mutter, nach München. Immer mit dabei natürlich seine Geige. Beim Umstieg in Auxburg vergaß er die Geige auf dem Gepäcksträger des Zuges. Fünf Minuten nachdem der Zug abgefahren war, bemerkte Sebastian Korte, dass das Musikinstrument sich wohl immer noch im Zug, mit der Endstation Klagenfurt, befand.

Die bittere Wahrheit

„Ich wusste nicht wo der Zug genau hinfuhr. Außerdem hatte ich keine Ahnung wo denn Klagenfurt genau liegt. Anfangs dachte ich, dass es eine Stadt in Deutschland sei. Ich hab bei der deutschen Bahn angerufen, die hatten natürlich nichts gefunden. Jemand gab mir dann den Tipp, mich mal in den österreichischen Fundbüros zu umzuhören“, lacht Korte. 24 Stunden dauerte die Suchaktion, ein Schock für Korte, denn diese Geige besitzt einen hohen emotionalen Wert für den jungen Musiker, der mit dieser Geige vor ungefähr 15 Jahren begonnen hatte zu musizieren.

Der richtige Hinweis

Das Fundamt in Klagenfurt musste natürlich sicher stellen, dass die Geige auch wirklich Sebastian Korte gehörte. „Das war anfangs ein bisschen schwierig, ich konnte mich nämlich nicht genau an den Geigenbauer erinnern aber dafür das Model und das Aussehen des Geigenkoffers genau beschreiben. Außerdem hatte ich den Geigenkoffer vor ein paar Wochen erst auf einen Kaugummi gestellt und konnte erläutern, wo sich die Überreste von diesem befinden!“, schmunzelt Korte.

Glück im Unglück: Diese Tatsache verschaffte ihm die Möglichkeit, möglichst schnell sein Instrument wieder in den Händen zu halten!

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 05. April 2017

(Lilian Amina Derndler)