„Eleven Madison Park“: Das ist das beste Restaurant der Welt

Der New Yorker Gourmettempel „Eleven Madison Park“ ist zum besten Restaurant der Welt gekürt worden. Auf Platz zwei der Top 50 kam der Vorjahressieger, die „Osteria Francescana“ in Modena. Dritter wurde das spanische „El Celler de Can Roca“ in Girona.

Daniel Humm vom „Eleven Madison Park“ zeigte sich „überglücklich“ und „stolz“. Als er vor 25 Jahren mit dem Kochen angefangen habe, habe er „selbst in meinen wildesten Träumen“ nicht gedacht, diesen Preis zu gewinnen.

It has been a pleasure to watch you and your team crush each and every milestone, congrats on becoming The Best Restaurant in the World! 🎉🎉🎉 Ein Beitrag geteilt von JB. (@beingfatty) am 5. Apr 2017 um 7:02 Uhr

In der Kategorie Beste Köchin gewann Ana Ros vom „Hisa Franko“ aus Slowenien.

Bester Patissier wurde der Franzose Dominique Ansel, der in New York mit seinem Cronut, einer Donut-Croissant-Kreuzung, für Furore sorgt.

(dpa/ Anastasia Lopez)