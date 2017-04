Sony Pictures

Die Schlümpfe auf LSD

Das dritte Schlümpfe-Kinoabenteuer „Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf“ verzichtet auf menschliche Co-Stars und konzentriert sich voll auf eine trippige Fantasiewelt mit fliegenden Flüssen, knallbunten Landschaften und schrägen Kreaturen...

Inhalt

In diesem komplett animierten Schlumpf-Abenteuer begibt sich Schlumpfine mit einer geheimnisvollen Karte und ihren Freunden Schlaubi, Hefty und Clumsy auf eine Expedition in den „Verbotenen Wald“, der voller magischer Kreaturen ist. In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen sie das „Verlorene Dorf“ ausfindig machen, ehe der böse Zauberer Gargamel es entdeckt. Die Reise der Schlümpfe wird zur reinsten Achterbahnfahrt voller Action und Gefahren – und an ihrem Ende steht nichts Geringeres als die Enthüllung des größten Geheimnisses in der Schlumpf-Geschichte...

P.A. Straubingers Filmkritik

Die Konzentration auf reine Computeranimation hat den Schlümpfen gut getan - „Das verlorene Dorf“ übertrifft die flauen Vorgänger deutlich und punktet vor allem mit einer liebevollen, technisch perfekten 3D-Animation, einem fetzigen Soundtrack und einer Geschichte, die zumindest die Kinder begeistern wird.

„Die Schlümpfe 3“ ist für die Kleinen ein Hit und für Erwachsene zumindest erträglich – als Familien durchaus o.k..

Bringt 6 von 10 knallbunt-kindertaugliche Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

Filminfo

Animation, Familienfilm. USA 2017.

Deutsche Stimme:

Nora Tschirner, Iris Berben, Lena Gercke, Rick Kavanian, Heiner Lauterbach, Chrsitoph Maria Herbst

Regie: Kelly Asbury

