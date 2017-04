Roman Pfeiffer

Benny Hörtnagl. On Air. Und jetzt: ON PAPER.

Bist du happy? Was ist Glück überhaupt? Warum ist Liebe oft so kompliziert und strange, und erfolgreich sind irgendwie immer die anderen!? Wie gehen wir mit Social Media um? Ö3-Moderator Benny Hörtnagl hat sich in seinem ersten Buch mit genau diesen Fragen beschäftigt und thematisiert die Gedankenwelt der WhatsApp-Generation.

Aus vielen Interviews und Gesprächen, „mit und ohne Alkohol!“, ist dieses Buch entstanden.

"Meine Erkenntnis: So Zustände wie ‚glücklich‘ oder ‚erfolgreich‘ sind zu einem großen Teil bewusste Entscheidungen und nix, was später dann mal irgendwann-vielleicht-möglicherweise kommt. Es geht in diesem Buch sehr viel um das Glück, sich auszuprobieren.

Es kommt nicht darauf an, alles perfekt und ultimativ zu machen, man soll es einfach machen. Es geht oft nicht um das wie und wozu, sondern vielmehr um das ‚dass‘!", meint Benny Hörtnagl, der für seine Ö3-Musikshow (täglich 12 bis 14 Uhr) viele Musiker interviewt und sich mit ihnen auch über „den Zustand des Lebens“ unterhalten hat.

Das sagen die Stars

Im Buch gibt es Gedanken von Stars wie 21 Pilots, Matt Simons, Wanda, Bilderbuch, Volbeat, Conchita, Joris, Klaus Eberhartinger, Filous, Glasperlenspiel uvm. Rausgekommen ist ein positiv–philosophisches Buch, das auffordert: „Chill a bissl und nicht so ein innerer Stress - es ist alles halb so schlimm!“

„Man darf und kann sein Leben öfter liken, als wir das tun, unsere Gedanken machen die Tage oft schlechter, als sie in Wirklichkeit sind! Deswegen, klingt so einfach, ist aber oft gar nicht so easy: Einfach rocken und machen und Spaß haben.“

