imageBROKER / picturedesk.com

Ostereier gestalten mal ganz anders

Ostern steht vor der Tür und somit auch das alljährliche Ostereier färben. Doch nicht nur Kinder sondern auch viele Erwachsene sind diesem Brauch verfallen und so wird sich die ein oder andere Küche in der nächsten Zeit in eine kunterbunte Osterhasen- Werkstatt verwandeln. Wir zeigen dir einige Färbe - und Gestaltungsmethoden, mit Utensilien, die man meistens schon zuhause hat:

1. Ostereier mit Nagellack färben

Nagellacke haben wir Frauen meist in Unmengen zuhause, Männer plündert doch einfach mal den Vorrat eurer Freundin, denn jetzt glänzt er nicht mehr nur auf unseren Nägeln, sondern strahlt auch aus dem Osternest. Was ihr dazu braucht und wie das genau funktioniert? Seht selbst!

2. Ostereier mit Krawatten färben

Um Gleichberechtigung walten zu lassen, färben wir unsere nächsten Eier mit Krawatten - ja ihr habt richtig gelesen! Wichtig ist dabei nur, dass es Seidenkrawatten sind und es sich nicht unbedingt um deine Lieblingskrawatte oder die deines Freundes handelt. Denn die Krawatte kann man danach nicht mehr verwenden. Also kramt alte Stücke aus und gebt euren Ostereier einen ganz individuellen Touch:

3. Ostereier mit Zeitungspapier gestalten

Alte Zeitungen hat man ja immer en masse zuhause. Doch statt wie immer im Altpapier zulanden, können sie jetzt unsere Ostereier verzieren und für eine richtig coole & moderne Optik sorgen.

4. Ostereier mit Servietten gestalten

Servietten gibt es ja mit den unterschiedlichsten Motiven rund um Ostern. All diejenigen die in der Kindheit schon gerne mit der Servietten- Technik gearbeitet haben, komme hier voll und ganz auf ihre Kosten.

5. Ostereier mit natürlichen Farben färben

Wer Eier ganz ohne chemischen Mittel und auf natürliche Art und Weise färben will, der sollte jetzt ganz genau aufpassen. Denn schon Oma verwendete früher Zutaten wie Zwiebeln um die Eier bunt zu färben.

6. Ostereier mit der sorbischen Wachsmaltechnik gestalten

Auch mit heißem Wachs kann man tolle Effekte auf die Eier zaubern und sie so individuell gestalten. Ein staunendes „WOW“ ist einem hier ganz sicher garantiert.

7. Ostereier mit Blumen und Blättern färben

Blumen und Blätter ganz einfach sammeln und pflücken, um das Ei wickeln und in Naturfarben ( wie oben beschrieben) färben. Hier ist deiner Kreativität keine Grenze gesetzt.

8. Ostereier anmalen

Wer keine Lust aufs Färben hat, der kann auch ganz einfach zum wasserfesten Filzstift greifen und ein Kunstwerk auf das Ei malen.

Also spätestens jetzt sind wir auch total im Osterfieber. Mit diesen selbst gefärbten und individuellen Eiern wird das Osternest für Jung und Alt sicher zu etwas ganz Besonderem und ganz nebenbei kann man dem Osterhasen noch ein bisschen unter die Arme greifen.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 06. April 2017

(Lilian Amina Derndler)