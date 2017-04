Schüler bittet Emma Stone in spektakulärem Video um Date

Der Prom, dt. Abschlussball, ist den USA ein sehr wichtiger Meilenstein für die Schülerinnen und Schüler. Doch noch viel wichtiger ist die Verabredung, mit der man auf den Ball geht.

Jacob Staudenmaier hat sich dafür aber nicht das Mädchen aus der Parallelklasse ausgesucht, sondern niemand geringeren als „La La Land“ - Star Emma Stone. Die Einladung hat er in einem spektakulären Video verpackt.

IM ASKING EMMA STONE TO PROM, and decided to recreate the opening scene from la la land @RyanGosling @LaLaLand @johnjayandrich #prom pic.twitter.com/l28R2rv3I7