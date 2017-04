Dunger/ Hitradio Ö3

Das ist die neue Single der Toten Hosen!

Er hat sie persönlich vorbeigebracht! Zur Premiere der neuen Single der Toten Hosen ist Campino vorbeigekommen und hat Insider zum neuen Song erzählt.

So klingt der neue Song:

Campino über die neue Single

Die Lust auf das Leben, trotz Sorgen, steht im Mittelpunkt des neuen Songs. Die Hommage an Reinhard Meys „Über den Wolken“ spricht von Träumen ohne Grenzen und Mauern auf der Erde.

Hier geht’s zum ganzen Interview aus dem Ö3-Wecker:

Liebe zu Österreich

Was er an diesem Land besonders schätzt, was seine Lieblingsorte sind, und welche Erlebnisse er damit verbindet.

Echo 2017: Campino kritisiert Jan Böhmermann

Am Donnerstagabend ist in Berlin der deutsche Musikpreis vergeben worden. Neben den Preisträgern fällt vor allem Toten-Hosen Sänger Campino auf. Er schießt bei seiner Laudation gegen Fernsehsatiriker Jan Böhmermann. [mehr...]

