Remake: Abigail Breslin ist Hauptrolle in „Dirty Dancing“

Die US-Schauspielerin Abigail Breslin (19, „Little Miss Sunshine“) übernimmt die Hauptrolle in einer neuen TV-Verfilmung des Tanzfilm-Klassikers „Dirty Dancing“. Das sind die ersten Einblicke.

Breslin spielt demnach die Rolle der Jugendlichen Frances „Baby“ Houseman, die sich in ihren Tanzlehrer Johnny verliebt.

AND just casually dippin' around a fireplace. As one also does. #sneakpeek #dirtydancing Ein Beitrag geteilt von Abigail Breslin (@abbienormal9) am 5. Apr 2017 um 18:48 Uhr

Der Film von 1987 mit Jennifer Grey („Baby“) und Patrick Swayze (Johnny) in den Hauptrollen erreichte Kultstatus. Tausende Fans weltweit wollten so tanzen wie sie. Ende der 80er-Jahre wurde eine gleichnamige TV-Serie produziert, 2004 kam die Neuauflage „Dirty Dancing 2“ in die Kinos. Beide konnten bei weitem nicht an den Erfolg des Originals anknüpfen.

(apa/ Anastasia Lopez)