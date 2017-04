Rainer Jensen / dpa / picturedesk.com

Echo 2017: Campino kritisiert Jan Böhmermann

Am Donnerstagabend ist in Berlin der deutsche Musikpreis vergeben worden. Neben den Preisträgern fällt vor allem Toten-Hosen Sänger Campino auf. Er schießt bei seiner Laudation gegen Fernsehsatiriker Jan Böhmermann.

„Lieber uncool sein als ein cooles Arschloch, das sich nicht konstruktiv einbringen kann". Schießt Toten-Hosen Sänger Campino auf der Bühne Richtung Böhmermann. Der hat sich vorab über die „seelenlosen Kommerzkacke“, die der Echo immer wieder ehre, lustig gemacht hat. Christina Stürmer geht in ihrer Kategorie „Künstlerin international“ leider leer aus – hier geht der Echo an Sia. Dafür gibt’s für Volks Rock’N’Roller Andreas Gabalier den Echo in der Kategorie „Volkstümliche Musik“. Altrocker Udo Lindenberg holt sich bei der Preisverleihung in Berlin gleich drei Auszeichnungen. ´

Rainer Jensen / dpa / picturedesk.com

Die Preisträger

Album des Jahres: Udo Lindenberg („Stärker als die Zeit“)

Hit des Jahres: Drake feat. WizKid & Kyla („One Dance“)

Künstler Pop national: Udo Lindenberg („Stärker als die Zeit"

Volkstümliche Musik: Andreas Gabalier ("MTV Unplugged“)

Band international: Metallica („Hardwired... To Self-Destruct“)

Künstlerin international: Sia („This Is Acting“)

Künstler international: Rag ’n’ Bone Man („Human“)

Newcomer international: Rag ’n’ Bone Man („Human“)

Produzent national: Herbig/Menzel/Seifert für Udo Lindenberg („Stärker als die Zeit“)

Lebenswerk: Marius Müller-Westernhagen

(APA/MH)

Das ist die neue Single der Toten Hosen!

Er hat sie persönlich vorbeigebracht! Zur Premiere der neuen Single der Toten Hosen ist Campino im Ö3-Wecker vorbeigekommen und hat Insider zum neuen Song erzählt. [mehr...]

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 07. April 2017