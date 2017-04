Vienna Capitals sorgen für magische Eishockeynacht

Zum ersten Mal in der Geschichte der Eishockeyliga schafft es eine Mannschaft, ohne eine PlayOff-Niederlage den Meistertitel zu gewinnen. Die Vienna Capitals feiern 12 Sieg in Serie und holen zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Meisterpokal nach Wien!

Der Jubel bei den Spielern, Betreuern, Funktionären und auch bei den mitgereisten Vienna Capitals-Fans in Klagenfurt ist groß gewesen. Ö3-Reporter Daniel Teissl, hat die spannende Eishockey-Finalserie begleitet:

Daniel Teissl/Hitradio Ö3

Die Wiener krönen mit dem Meistertitel eine „perfect Season“. 51 Siege in 66 Saisonspielen, Platz 1 im Grunddurchgang, Platz 1 in der Pick-Round, 4:0 im Viertelfinale gegen Innsbruck, 4:0 im Halbfinale gegen HCB Südtirol und 4:0 im Finale gegen den KAC.

Daniel Teissl/Hitradio Ö3

„Ö3-Supersamstag“ mit Thomas Kamenar, 8. April 2017 (Daniel Teissl)