„Bodenloser“ Pool soll Wohnungskäufer anlocken

Um Luxuswohnungen anzubringen, braucht es heutzutage schon mehr als nur eine gute Lage. Deshalb hat ein US-Unternehmen in sein Gebäude mit einem Pool in atemberaubender Bauweise ausgestattet.

Der Market Square Tower in Houston lockt zukünftige Wohnungsbesitzer mit einem „bodenlosen“ Pool. Das Schwimmbecken verfügt natürlich über einen Boden, der hängt allerdings über den Rand des Gebäudes hinaus und ist aus 20 Zentimeter dickem Plexiglas. Das Ergebnis ist ein Schwimmerlebnis der besonderen Art. Wer an die Anschaffung einer Wohnung denkt, sollte in diesem Fall auch schwindelfrei sein.

Market Square Tower offers a living experience like nothing Houston has ever seen. Come live the tower life.. #marketsquaretower #glassbottompool #livethetowerlife #luxuryliving #redefiningluxury #thegoldstandard #tallestpoolintexas #rooftop Ein Beitrag geteilt von Market Square Tower (@marketsquaretower) am 6. Apr 2017 um 14:19 Uhr

Swimming in the sky! This is the view from the balcony of our South Penthouse 🌊☁️ We have 4 Penthouses available for lease. #MarketSquareTower #luxury #highrise #houston #TallestPoolInTexas Ein Beitrag geteilt von Market Square Tower (@marketsquaretower) am 7. Apr 2017 um 10:12 Uhr

(WJLED)