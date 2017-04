Mutter ohnmächtig: Elfjähriger stoppt Auto

Dass die Ohnmacht seiner Mutter am Steuer des Autos nicht tragisch geendet hat, dafür ist ein Elfjähriger aus Innsbruck-Igls verantwortlich, der beherzt ins Lenkrad und zur Handbremse gegriffen hat.

Sonntagfrüh gegen 6:20 Uhr fuhr eine 42-jährige Frau gemeinsam mit ihrem elfjährigen Sohn auf der Igler Straße in Richtung Innsbruck. Aus bisher noch unbekannter Ursache verlor die Frau plötzlich während der Fahrt vorübergehend das Bewusstsein und dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug. Als der am Beifahrersitz mitfahrende Sohn das bemerkte, griff er ins Lenkrad und betätigte die Handbremse. So konnte der Bub das Auto noch durch eine Links- und eine nachfolgende langgezogene Rechtskurve lenken, ehe das Heck ausbrach und der PKW sich querstellte. In weiterer Folge touchierte die Fahrzeugfront mit den Randsteinen, wodurch es schließlich quer zur Fahrbahn stehend zum Stillstand kam. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt und nach der Unfallaufnahme mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Der Elfjährige Sohn blieb unverletzt.