Große Freude: Neureuther und Gössner erwarten Kind

Skistar Felix Neureuther und die frühere Biathlon-Weltmeisterin Miriam Gössner erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das gerade in Norwegen urlaubende Paar postete am Sonntag in den sozialen Netzwerken ein vielsagendes Foto.

"Der Ursprung aller Dinge ist klein." We are more than happy! ❤ Ein Beitrag geteilt von Felix Neureuther (@felix_neureuther) am 9. Apr 2017 um 8:45 Uhr

Auf dem Bild steht die 26-Jährige Gössner mit hinter dem Rücken verschränkten Armen im Sonnenlicht und blickt auf den vor ihr knieenden Neureuther. Der 33-Jährige deutet einen Kuss auf den Bauch seiner Partnerin an.

No words needed☀️ #sunshine #homeiswhereyourheartis #perfectday Ein Beitrag geteilt von Miri Gössner (@miriamgoessner) am 9. Jan 2017 um 5:27 Uhr

Neureuther und Gössner sind seit Sommer 2013 ein Paar. In ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen bauen die beiden gerade gemeinsam ein Haus. Die frühere Staffel-Weltmeisterin Gössner hatte die Biathlon-Saison im Februar vorzeitig beendet. Die nicht für die WM nominierte Skijägerin hatte sich wegen einer Entzündung der Stirnhöhlen einem operativen Eingriff unterziehen müssen.

(dpa/ Anastasia Lopez)