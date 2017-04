Nelly Furtado findet neue Ideen bei Aushilfsjobs

Die kanadische Popsängerin Nelly Furtado (38) hat 15 Jahre nach dem Gewinn des Grammy-Awards für ihren ersten Hit dank Aushilfsjobs einen neuen Zugang zur Musik gefunden.

„Ich habe in den vergangenen viereinhalb Jahren bewusst eine Pause vom Musik- und Showgeschäft gemacht und in dieser Zeit einige Jobs übernommen, unter anderem in einem Plattenladen“, sagte die Sängerin. „So ist mir bewusst geworden, warum und für wen ich eigentlich Musik mache.“ Bei den Jobs seien ihr die Menschen offen und ehrlich gegenübergetreten. Das habe ihr geholfen, wieder Musik zu machen.

Viajando no tempo, com o hino atemporal Say It Right ❤ #NellyFurtado #SayItRight #Nelstar #Music Ein Beitrag geteilt von Luiz Eduardo (@duluizzz) am 9. Apr 2017 um 19:33 Uhr

„Auf der Bühne und im Scheinwerferlicht lebt man in einer Art Parallelwelt“, sagte Furtado: „Man spürt nicht wirklich, was die Leute denken und welchen Platz man selbst im Leben hat." Dank der musikalischen Auszeit habe sie Bodenhaftung behalten und zudem Ideen für neue Lieder bekommen: "Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren inspirierend. Ich profitiere auch künstlerisch von ihnen.“

Die Kanadierin hatte 2002 einen Grammy für die Single „I’m Like a Bird“ bekommen. Ende März hat sie ihr sechstes Album, „The Ride“, veröffentlicht. In Rust erhielt sie den Radio Regenbogen Award.

Ta dahhhhhh! #theride Ein von @nellyfurtado geteilter Beitrag am 28. Mär 2017 um 8:08 Uhr

(dpa/ Anastasia Lopez)