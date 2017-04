Kylie Jenner: Das wohl berühmteste Date aller Zeiten

Ein neuer Trend aus den USA ist es momentan, nicht mehr mit dem Mädchen von nebenan zum Abschlussball zu gehen, sondern sich einen Star als Begleitung auszusuchen. So auch Albert Ochoa aus den USA, er wählte niemand geringeren als Kylie Jenner, Kim Kardashians Schwester, aus. Diese erwies ihm tatsächlich die Ehre.

Am Samstagabend, 8. April, begleitete Kylie Jenner den jungen Mann auf den Abschlussball der Rio Americano High School, in den USA.

Auch Alberts Schwester war völlig aus dem Häuschen.

proud to say that's my brother 😇 pic.twitter.com/zeKj9gf8gF