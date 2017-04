Federer vs Murray: Match mitten auf Fluss

Ein Spektakel der Extraklasse fand am Montag, dem 10. April, auf der Limmat, Zürich, statt. Die Tennis-Stars Roger Federer und Andy Murray lieferten sich auf einem schwimmenden Court ein Show-Match.

Wenige Stunden vor ihrem Benefizspiel „Match for Africa 3“ wärmten sich die beiden Spieler direkt auf dem Wasser auf. Hunderte Fans versammelten sich am Ufer und genossen das Match in der traumhaften Kulisse bei strahlenden Sonnenschein.



Lilian Amina Derndler