Erster Teaser gibt Vorgeschmack auf „Thor: Ragnarok“

Fans müssen sich zwar noch bis Herbst gedulden, erst dann kommt der neue „Thor“-Film ins Kino. Ein erster Teaser-Trailer gibt aber schon einen ersten Vorgeschmack auf den Blockbuster.

In „Thor: Ragnarok“ gerät der Titelheld am anderen Ende des Universums in Gefangenschaft. Trotzdem muss er es irgendwie schaffen, Ragnarok am Zerstören seiner Heimatwelt zu hindern.

(WJLED)