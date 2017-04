Die Gorillaz bekommen eine eigene TV-Serie

Am 28. April erscheint „Humanz“, das neue Album der Gorillaz. In einem Interview hat Bandgründer Jamie Hewlett verraten, dass die Band bald nicht nur in ihren Musikvideos zu sehen sein wird.

Fürs Fernsehen wird nämlich eine zehnteilige Serie produziert, in der die Bandmitglieder die Hauptrollen übernehmen werden. Einen Kinofilm - da hat es immer wieder Spekulationen gegeben - wird es hingegen nicht geben.

Mark Allan / AP / picturedesk.com

Wann und wo die Serie zu sehen sein wird, das hat Hewlett in dem Gespräch mit dem Magazin „Q“ nicht präzisiert.

(WJLED)