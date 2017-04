Kelly Clarkson bekam Lachanfall nach lustigem Fail

Niemand ist perfekt, nicht mal ein Superstar: Kelly Clarkson bekam einen Lachanfall nach missglücktem Ton und postete ein lustiges Video davon auf ihren Twitter-Account.

„Wenn du denkst, du wirst den Nagel auf den Kopf treffen und es dann doch nicht schaffst“, twitterte die Musikerin am Dienstag und postete ein Video von der Szene.

....that time you think, damn, I'm about to nail this ....and then you don't 😂😭 #inthestudio #whatthehellwasthat 😳 pic.twitter.com/Nl0GwMZMLx