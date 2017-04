Zwillinge mit Albinismus starten Modelkarriere auf Instagram

Lara und Mara Bawar sind gerade mal elf Jahre alt, ihr Auftritt und ihre Reichweite auf Instagram aber lassen so mancher Bloggerin die perfekt geschminkte Gesichtsfarbe vor Neid aus dem Gesicht weichen. Doch die beiden Zwillinge haben etwas an sich, was sie so ganz besonders macht.

Lara und Maria Bawar kommen aus der brasilianischen Stadt São Paulo und sind bereits mit Albinismus auf die Welt gekommen, darunter versteht man einen Gendefekt, bei dem die Haut fast schneeweiß ist.

THANK YOU!!! PHOTO @viniciusterranova ☯️❤❤15K❤❤☯️. MUA @gabijovine WE ARE SO HAPPY TO HAVE ALL OF YOU ON OUR LIFES!! 🌸 Ein Beitrag geteilt von Lara Mara Sheila (@lara_mara_sheila) am 8. Apr 2017 um 8:04 Uhr

Das Außergewöhnliche daran ist, dass sowohl Mutter als auch Vater beide eine dunkle Hautfarbe haben. Auch die 13-jährige Schwester, mit der die Zwillinge oft gemeinsam modeln, kommt ganz nach ihren Eltern.

❤📸@viniciusterranova 👗Styling @suyane_ynaya "We are strong together" ❤ Ein Beitrag geteilt von Lara Mara Sheila (@lara_mara_sheila) am 9. Apr 2017 um 3:12 Uhr

Von den Zwillingen wird man in Zukunft sicher noch viel hören, denn sie posen nicht nur für ihren Instagram-Account, sondern auch für zahlreiche Fotografen und Firmen und zeigen damit, dass man nicht immer gleich wie alle anderen sein muss, denn gerade ihre Einzigartigkeit macht sie so wunderschön.

(Lilian Amina Derndler)