Reh attackiert Rapper: Doch niemand glaubt ihm

Am 1. April werden weltweit Menschen auf den Arm genommen. Doch was ist, wenn dir am ersten April tatsächlich etwas so Unglaubliches passiert, dass es einfach niemand glaubt? Denn jeder denkt, du machst einen Witz. Genau das geschah einem Rapper aus Kanada.

Als der Rapper Cary McCook in Kanada aus seinem Auto stieg, staunte er nicht schlecht, denn plötzlich rammte ihn ein Reh. Als wäre das nicht schon schlimm genug, glaubte ihm kein seiner Freunde auch nur ein einziges Wort.

Beweisvideo:

Es stellte sich heraus, dass eine Überwachungskamera diese unglaubliche Szene eingefangen hat.

McCook will jetzt mit seiner Rapp-Band „Reka- Nation“ das traumatische Erlebnis in einem Song verarbeiten und gleichzeitig auch ein bisschen an Bekanntheit gewinnen.

(Lilian Amina Derndler)