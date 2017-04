A1

Kids Watch: Neue Überwachungsuhr für Kinder

Wer will als Mama oder Papa nicht jederzeit wissen wo das eigene Kind ist und ob es ihm gerade gut geht? Mit der Kids Watch sollen Volksschulkinder, die noch kein Handy haben, immer für ihre Eltern erreichbar sein. Gleichzeitig kann man das Kind auch mittels GPS tracken und erhält eine Warnmeldung, sobald das Kind eine bestimmte Gegend verlässt.

Der Anbieter der Kids Watch, A1, will mit der Uhr die Vorteile eines Handys mit zusätzlichen Sicherheitsoptionen kombinieren.

Über die GPS- Tracking - Funktion können Eltern immer über ihr Smartphone überprüfen, wo sich ihr Sprössling gerade aufhält. Außerdem kann das Kind im Notfall jederzeit per Knopfdruck Mama und Papa verständigen und auch Eltern können das Kind via Text und Sprachnachrichten erreichen. Die Uhr meldet wenn, sie abgenommen wird, so will man dem Verlieren entgegen wirken. Gesteuert wird die Kids Watch ganz einfach über eine App auf dem Smartphone der Eltern. Momentan bietet A1 die Kids Watch als einzige Firma in Österreich zu einem Tarif von € 9,90 an.

Doch was macht das mit unseren Kindern ?

Psychologin Elke Prochaszka von Rat auf Draht betont, dass auch Kinder ein Recht auf Privatsphäre haben. Wenn sich Eltern für ein Überwachungstool entscheiden, sollten sie es offen mit ihren Kindern besprechen. Außerdem sollte man sich bewusst sein, dass man mit dem Tracking nur scheinbare Sicherheit erzeugt. Manchmal sei es sicherer, laut zu schreien, anstatt nur auf einen Knopf zu drücken.

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 12. April 2017