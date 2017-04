Angelo Kelly über das Comeback des Jahres

Vom „Comeback des Jahres“ wollte die Kelly Family eigentlich nie sprechen. Die Realität hat dann aber gar keine andere Formulierung zugelassen. Im Ö3-Wecker-Talk spricht Angelo Kelly übers Comeback, ausverkaufte Konzerte und natürlich Ostern.

Die Tour der Kelly Family war binnen Minuten ausverkauft. Das Album ist an der Spitze der Charts. Besser kann ein Comeback eigentlich nicht ausfallen. Am 9. März 2018 wird die Kelly Family in Wien spielen - und sicherlich nicht nur Songs vom neuen Album „We Got Love“. Angelo Kelly hat im Ö3-Wecker über die neuen und alten Songs und den typischen Kelly-Sound gesprochen:

Claudia Colombo/Hitradio Ö3

Angelo Kelly im Oster-Quiz

Was weiß Angelo Kelly über Ostern und internationale Oster-Bräuche? Philipp Hansa hat ihn zum Oster-Quiz gebeten und ist von viel Wissen überrascht worden:

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 12. April 2017 (WJLED)