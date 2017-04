Dortmund-Fans nehmen Monaco-Anhänger auf

Nachdem das Viertelfinale der Champions League Borussia Dortmund gegen AS Monaco wegen einer Explosion vom 11. April auf den 12. April verschoben wurde, wussten viele französische Fans nicht wohin mit sich. Dortmund-Anhänger boten spontan über die sozialen Netzwerke Schlafplätze an.

Das ist wahrer Sportsgeist:

Als bekannt gegeben wurde, dass es Explosionen am BVB-Mannschaftsbus gegeben hatte, solidarisierten sich die Monaco-Fans spontan mit Dortmund und stimmten Sprechchöre an.

Dans l'attente de la décision de l'UEFA, les supporters de l'@AS_Monaco scandent des "Dortmund Dortmund" #BVBASM pic.twitter.com/wuZ5IDirOi — Nicolas Werquin (@NicolasWerquin) 11. April 2017

Da viele Monaco-Fans eigentlich vorgehabt hatten, direkt nach dem Spiel wieder abzureisen, benötigten sie dringend einen Schlafplatz. Borussia Dortmund wies auf seiner offiziellen Twitter-Seite drauf hin, dass etliche Schlafplätze unter dem Hashtag #bedforawayfans angeboten wurden.

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11. April 2017

Etliche Menschen meldeten sich und boten nicht nur einen Schlafplatz an, sondern kochten sogar für die Fans.

Dear @AS_Monaco_ES fans. We have accomodation for for 5 people tonight to stay in Dortmund until tomorrow, just message me #bedforawayfans — Vespafoto (@vespafoto) 11. April 2017

Friend's mum goes to station to get 2 @AS_Monaco Fans to his house. She came back with 8. They're having a great time. #inbedwithfootball pic.twitter.com/UOu2JgQU4c — Jay Jay (@doerpm) 11. April 2017

Wie es der AS Monaco auf seiner Twitter- Seite nicht treffender sagen hätte können: „Das ist Fußball!“

(Lilian Amina Derndler)