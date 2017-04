Schwebender Pool in luftiger Höhe in Texas

Mitten in Houston, Texas, befindet sich ein Pool in 152 Metern Höhe. Das Besondere daran ist, dass der Pool aus Plexiglas ist und man so das Gefühl hat über die Stadt zu schweben.

Im 40. Stock eines Apartmenthauses in Houston, Texas, befindet sich dieser Pool. Er steht drei Meter über die Fassade hinaus und nur 20 Zentimeter Plexiglas schützen einen davor, 152 Meter hinunter zustürzen.

Für alle jene, die das Schwimmen lieber ohne Nervenkitzel genießen - denn gleichen Pool gibt es auch nochmals im vierten Stock des Market Square Towers.

(Lilian Amina Derndler)