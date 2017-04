Maria Laura Antonelli / AGF / picturedesk.com

Ist das schon der Sieger von Kiew?

Mit seinem Song „Occidentali’s Karma“ gilt der charismatische Italiener Francesco Gabbani als haushoher Favorit auf den Sieg beim heurigen Eurovision Song Contest in Kiew. Die Wette gilt. In genau einem Monat gibt’s die Auflösung.

Heute in einem Monat wird in Kiew das große Finale des Eurovision Song Contest über die Bühne gehen. Ob Russland dabei sein wird, ist zweifelhaft, nachdem die Ukraine ein Einreiseverbot über deren Künstlerin verhängt hat. 42 Nationen werden aber auf jeden Fall dabei sein. Und da sticht ein Teilnehmer aus dem Starterfeld ganz besonders heraus: Francesco Gabbani. Ein Superstar aus Italien, der heuer das renommierte San Remo Festival gewonnen hat.

Es könnte ein Start-Ziel-Sieg werden, wie zuletzt 2012 in Baku, als Loreen mit „Euphoria“ alle anderen Teilnehmer in Grund und Boden gesungen hat. Italien führt bei sämtlichen Wettbüros mit Riesenvorsprung vor Bulgarien und Schweden. Fast alle Experten tippen auf Francesco Gabbani, der in seiner Karriere auch schon einmal als Opening-Act für Oasis aufgetreten ist. Und ein Indiz, das es in dieser Deutlichkeit bislang noch nie gegeben hat, zeigt sich auf Youtube: Dort hält sein Song aktuell bei knapp 90 Millionen Klicks. Zum Vergleich: „Euphoria“ von Loreen steht bei 30 Millionen Klicks.

„Occidentali’s Karma“ ist ein fröhlicher Popsong, auf modern getrimmt, aber nicht unbedingt State of the Art. Der Text ist allerdings schon sehr witzig: Francesco Gabbani macht sich über den allseits grassierenden Yoga-Trend lustig, wo Millionen Menschen im Westen jetzt plötzlich ihre fernöstliche Spiritualität entdecken. Wenn auch die Performance halbwegs passt, dürfte ihm in Kiew der Sieg kaum zu nehmen sein. Der Song Contest 2018 könnte demnach dann tatsächlich in Italien stattfinden. Wäre auch wieder mal an der Zeit. Den letzten Sieg hat ja Toto Cutugno 1990 mit „Insieme“ eingefahren.

