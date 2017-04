UPI

Vollgasschund deluxe - „Fast & Furious 8“

„Furious 7“ war mit einem Kassenergebnis von über eineinhalb Milliarden Dollar der erfolgreichtste Teil der Serie. „Fast & Furious 8“ packt jetzt noch ein paar Stars und Produktionsmillionen extra drauf. Kann er den Vorgänger übertreffen ?

Inhalt

Nun – da Dom (Vin Diesel) und Letty ausgiebig ihre Flitterwochen genießen, sich Brian und Mia ganz ihrer kleinen Familie widmen und dem Leben auf der Überholspur abgeschworen haben, die übrigen Crewmitglieder freigesprochen sind – führen alle ein ganz normales Leben. Ihr friedliches Dasein wird jedoch schlagartig hinweggefegt, als eine mysteriöse Frau (Charlize Theron) auftaucht. Sie lockt Dom in eine zutiefst kriminelle Welt, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt. Das grenzenlose Vertrauen seiner Crew in ihn droht zu zerbrechen – der Familie stehen Prüfungen von ungeahnten Ausmaßen bevor.

Von den Sonnenstränden Kubas über die vibrierenden Straßen New Yorks bis hin zu den arktischen Eispisten der Barentssee – die rasante Elitetruppe jagt kreuz und quer über den Planeten, um eine radikale Gegnerin zu stoppen, die weltweit Chaos und Anarchie verbreitet. Und um den Mann nach Hause zu bringen, der einst aus einem wilden Haufen verwegener Rennfahrer eine Familie schmiedete – ihre Familie...

Hitradio Ö3

P.A. Straubingers Filmkritik

„Fast & Furious 8“ gibt sich alle Mühe, aber die unfassbaren Stunts von Teil 7 inklusive Paul Walker Nostalgie sind schwer zu toppen und so bleibt der Achter hinter dem Vorgänger zurück.

Ansonsten erfüllt Teil 8 im Guten wie im Schlechten alle Erwartungen an einen „Fast and Furious“-Film.

Kurz: Perfekt produzierter „Vollgas-Schund“, der in jedem Fall die Fans zufrieden stellen wird.

Bringt 6 von 10 schundig-überdrehte Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

ORF.at

Filminfo

Action. Frankreich, GB, Kanada, Samoa, USA 2017. 160 Minuten.

Regie: F. Gary Gray

Mit: Vin Diesel, Dwayne „The Rock“ Johnson, Charlize Theron, Jason Statham

Hitradio Ö3

Ö3-Movie-Minute als Podcast

Die Filmkritik von und mit P. A. Straubinger. Für alle, die den Ö3-Wecker am Donnerstag verpasst haben, gibt’s im Kino-Podcast Infos zum Film der Woche.

Um diesen Ö3-Podcast-Feed kostenlos zu abonnieren, kopiere einfach diesen Link in Deinen Podcatcher:

xml

@iTunes