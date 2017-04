DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / picturedesk.com

Jaden Smith: Palme muss ab

Jaden Smith ist für seine ausgefallenen Frisuren bekannt, für eine Rolle mussten die blonde Dreadlocks nun aber ab. Sein Friseur war niemand geringerer als sein berühmter Vater Will Smith.

Für Jadens neue Rolle in dem Film „Life in a Year“, den Will Smith produziert, musste er sich von seiner platinblonden Haarpracht verabschieden. In dem Film spielt er den Freund eines todkranken Mädchen, dem er das ganze Leben in nur einem Jahr ermöglichen möchte.

Doch Jaden ging nicht zu einem bekannten Starfriseur, sondern ließ sich ganz bequem von Papa Will die Haare abschneiden. Will Smith postete ein Foto davon auf Facebook und schrieb scherzend dazu: " Vielleicht hätte ich eine Schere benutzen sollen?"

(Lilian Amina Derndler)