Neu in den Austrocharts: „Hold“ von Poptracker feat. ArianA

Voriges Jahr haben die beiden Wiener Musikproduzenten Alex und Martin Virginia Ernst als Gastsängerin engagiert. Heuer setzen sie auf ArianA. Und schon ist Marc Janko ihr größter Fan.

Kick it!

Man kennt sich aus Mödling. Schon seit Schulzeiten. Und da Teamstrümer Marc Janko ein extrem netter und loyaler Mensch ist, pflegt er trotz seines beruflichen Höhenfluges noch immer ganz bodenständig Kontakt zur Familie von ArianA. Und so freut er sich, dass die gelernte Musical-Darstellerin, die bei seiner Hochzeit ein Ständchen geträllert hat, nun auch im Pop auf sich aufmerksam macht. Also hat Marc Janko aus Basel einen Tweet abgesetzt und Werbung für ihren neuen Song „Hold“ gemacht.

So klingt „Hold“:

Trägerrakete

„Ich bin im Radio – Ich platze vor Freude!“ Als der Song vorige Woche erstmals in der „Ö3-Musikshow“ gelaufen ist, hat es ArianA komplett nicht gepackt. „Eine Stunde lang sind die Nachrichten auf meinem Handy nur so reingerauscht“, strahlt sie heute noch vor Glück. Auf das A am Ende ihres Vornamens legt die talentierte Sängerin mit persischen Wurzeln – ihre Mama kommt aus Scheibbs, ihr Papa aus Teheran – großen Wert, weil sie nicht mit der Trägerrakete Ariane verwechselt werden will. Auch wenn Poptracker dank ihrer gesanglichen Performance jetzt voll abheben könnten.

Walter Dunger/Hitradio Ö3

Dab Dab Dab

Der Refrain bleibt hängen. Dab Dab Dab. Die Strophen hingegen besagen, dass es in „Hold“ um eine verlorene Sommerromanze geht. Womit Poptracker ihrer Zeit ein bissl voraus sind, jetzt, da der Sommer noch nicht einmal begonnen hat. „Wir hauen eine Single pro Jahr raus“, sagt Martin Richter, der hauptberuflich Werbung fürs Radio und Fernsehen produziert. Wobei er schon auf jeder Menge weiterer Layouts für neue Tracks sitzt. Und wer weiß. Vielleicht hauen Poptracker ja dann ausnahmsweise im Herbst noch einen zweiten Song raus. Marc Janko wird es uns rechtzeitig wissen lassen.

Clemens Stadlbauer präsentiert die Rot-Weiß-Rot-Hits

Milenko Badzic

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer wuchs in Linz auf und studierte Theaterwissenschaft und Publizistik in Wien und Los Angeles. Nach seiner Zeit bei Radio CD, der Wiener Stadtzeitschrift „City“ und dem Monatsmagazin „Wiener“ wechselte er zu Hitradio Ö3, wo er seit Jahren als Musikjournalist tätig ist. Neben seiner Arbeit bei Ö3 hat er fünf Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller „Quotenkiller“. Stadlbauer ist verheiratet und Vater einer Tochter.