Das geht sich... nicht aus! LKW kracht in Höhenbegrenzung

Bei der Höhenbegrenzung in der Leonard-Bernstein-Straße in Wien Donaustadt hat sich ein LKW-Fahrer am Mittwoch leider etwas verschätzt.

„2,2m“ stand auf den Hinweisschildern vor der Höhenbegrenzung zu lesen. Der Fahrer des Klein-LKW scheint das übersehen oder die Höhe seines Fahrzeuges falsch eingeschätzt zu haben. Wie auch immer: Einen Augenblick später stand der LKW da - ohne den Kühlaufbau. Der ist der Höhenbegrenzung zum Opfer gefallen.

MA 68 Lichtbildstelle

Der Aufbau wurde schließlich von der Feuerwehr mittels Ladekran auf einen Anhänger

umgeladen und ebenso wie der Unfall-LKW von der Straße entfernt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (WJLED)